Xinyi Solar Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Aktienkurs von Xinyi Solar hat in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -50,98 Prozent verzeichnet, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -20,58 Prozent aufweist, liegt Xinyi Solar mit einer Rendite von 30,4 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Xinyi Solar aktuell bei 6,75 HKD verläuft. Da der Aktienkurs bei 4,3 HKD liegt, ergibt sich ein Abstand von -36,3 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der bei 4,61 HKD liegt, ergibt sich eine Differenz von -6,72 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal für die Xinyi Solar-Aktie bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Im fundamentalen Bereich weist Xinyi Solar ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,98 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieser Übereinstimmung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral".

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Xinyi Solar nur marginal niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Halbleiter- und Halbleiterausrüstung (3,18 % gegenüber 3,27 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

