Xinyi Solar Aktie: So geht’s nicht weiter!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Xinyi Solar von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft werden kann. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende liegt Xinyi Solar mit einer Dividendenrendite von 4,17 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsunternehmen (3,29 %) nur leicht über dem Durchschnitt, da die Differenz 0,87 Prozentpunkte beträgt. Daher kann derzeit die Einstufung als "Neutral" abgeleitet werden.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xinyi Solar mit 11,3 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (10,6) um 7 Prozent höher bewertet wird. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu der Einstufung "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt der Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Xinyi Solar führt bei einem Niveau von 71,88 zur Einstufung "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 54,52 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt kann daher die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" festgehalten werden.