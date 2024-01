Xinyi Solar Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Aktienkurs von Xinyi Solar hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um -56,14 Prozent verschlechtert. Dies bedeutet eine Abweichung von mehr als 43 Prozent. Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -28,52 Prozent verzeichnete, liegt Xinyi Solar mit einer Rendite von -56,14 Prozent um 27,62 Prozent darunter. Diese Entwicklung führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Xinyi Solar liegt bei 71,88, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 54,52 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Xinyi Solar von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Auch die Diskussionen in den vergangenen Tagen fokussierten sich überwiegend auf negative Themen. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung wird daher eine Einstufung als "Schlecht" generiert.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Xinyi Solar über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Aktivität im Netz und eine geringe Stimmungsänderung hin. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung in diesem Punkt.