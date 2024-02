Xinyi Solar Aktie: Pleite oder Chance?

Das Anleger-Sentiment für Xinyi Solar war in den letzten zwei Wochen eher neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Xinyi Solar liegt bei 16 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Xinyi Solar in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -19,94 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche und von 34,81 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors erzielt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Xinyi Solar derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der aktuelle Aktienkurs um -35,56 Prozent über dem GD200 und um -4,22 Prozent über dem GD50 liegt. Insgesamt entspricht dies einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Aktie also "Neutral"-Bewertungen basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI und der technischen Analyse, während sie im Branchen- und Sektorvergleich ein "Schlecht"-Rating erhält.