Xinyi Solar Aktie: Immer langsam!

Xinyi Solar hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,18 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,27 Prozent. Die geringe Differenz von 0,09 Prozent führt zu einer neutralen Einschätzung durch die Redaktion. Die Dividendenrendite ist ein sich täglich ändernder Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Xinyi Solar bei -50,98 Prozent, was mehr als 40 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite von -23,4 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Xinyi Solar mit 27,57 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Xinyi Solar in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen weist auf überwiegend positive Themen in den Diskussionen hin, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Xinyi Solar liegt bei 52,75, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 59,93 und bestätigt ebenfalls die neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für das Unternehmen.