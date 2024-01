Xinyi Solar Aktie: Immer langsam!

Die technische Analyse der Xinyi Solar-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,52 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 4,12 HKD, was einem Unterschied von -36,81 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,52 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie also als "Schlecht" bewertet.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte keine starke Veränderung der Stimmung für Xinyi Solar festgestellt werden. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Xinyi Solar nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (3,18 % gegenüber 3,27 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Xinyi Solar liegt bei 68,29, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 54,48 auf einem Niveau, das zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie also als "Neutral" bewertet.