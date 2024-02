Xinyi Solar Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Xinyi Solar-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 6,12 HKD für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 3,46 HKD, was einem Unterschied von -43,46 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 4,15 HKD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -16,63 Prozent unter diesem Wert, wodurch die Xinyi Solar-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Xinyi Solar mit 4,17 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger die Aktie positiv bewerten. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Xinyi Solar-Aktie eine Performance von -56,14 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -34,33 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -21,8 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor mit einer mittleren Rendite von -20,03 Prozent lag die Aktie sogar um 36,11 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen erhält die Xinyi Solar-Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.