Xinyi Solar Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Stimmung und der Buzz: Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmungen verstärken oder sogar beeinflussen. Je nach Intensität der Diskussion, also der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Xinyi Solar haben wir eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und bewerten dieses Signal als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen. Daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zu einem Gesamtergebnis von "Neutral".

Die Anleger: In den vergangenen zwei Wochen wurde Xinyi Solar von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss, nachdem sie die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet hat, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend sind wir der Meinung, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene eine Einstufung von "Gut" erlaubt. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine Einstufung von "Gut".

Fundamentale Analyse: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Xinyi Solar beträgt das aktuelle KGV 11. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 10. Somit ist Xinyi Solar aus fundamentaler Sicht aktuell überbewertet. Die Aktie erhält daher von der Redaktion in dieser Kategorie eine Einschätzung von "Schlecht".

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Xinyi Solar-Aktie ein Durchschnitt von 6,12 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,46 HKD (-43,46 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine Bewertung von "Schlecht" aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (4,15 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-16,63 Prozent), somit erhält die Xinyi Solar-Aktie auch für diesen ein "Schlecht"-Rating. Damit ergibt sich insgesamt für die einfache Charttechnik eine Bewertung von "Schlecht" für Xinyi Solar.