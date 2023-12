Xinyi Glass Holdings Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Dividendenrendite für die Xinyi Glass-Aktie beträgt 4,85 Prozent, was 1,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 11,66 HKD für die Xinyi Glass-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 8,26 HKD, was einem Unterschied von -29,16 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (9,08 HKD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -9,03 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Xinyi Glass-Aktie liegt bei 62,92 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 59,45 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Xinyi Glass-Aktie.

