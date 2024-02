Xinyi Glass Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Xinyi Glass liegt bei 32,17, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die Xinyi Glass-Aktie sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 10,37 HKD, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 7,67 HKD liegt. Beide liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 6,72 HKD bzw. (-35,2 Prozent Abweichung im Vergleich) und (-12,39 Prozent). Somit wird Xinyi Glass auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" und der "Automatischen Komponenten"-Branche liegt die Rendite von Xinyi Glass um mehr als 49 Prozent bzw. 47,46 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass die Aktie von Xinyi Glass als unterbewertet eingestuft wird, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 6,7 insgesamt 85 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Automatische Komponenten", der 45,73 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".