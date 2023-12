Xinyi Glass Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Xinyi Glass-Aktie hat in den letzten Monaten eine Reihe von Analysen durchlaufen, um ihre charttechnische Entwicklung zu bewerten. Beginnen wir mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage, welcher aktuell bei 11,85 HKD liegt. Im Vergleich dazu schloss die Aktie zuletzt bei 8,65 HKD, was einem Unterschied von -27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Basis. Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn wir den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten. Auch hier liegt der letzte Schlusskurs (9,22 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,18 Prozent), was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Ein weiterer Aspekt der Analyse ist der Relative-Stärke-Index (RSI), der zeigt, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Xinyi Glass liegt aktuell bei 50 bzw. 56 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Xinyi Glass derzeit mit 4,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,28 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Schließlich ergibt ein Vergleich der Aktienkurse, dass Xinyi Glass in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,59 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt nur um -1,03 Prozent gefallen sind. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt die Aktie eine deutliche Underperformance, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also ein insgesamt "Schlecht"-Rating für die Xinyi Glass-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.