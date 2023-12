Xinyi Energy Holdings Aktie: Was passiert jetzt?

Die Xinyi Energy befindet sich derzeit mit einem Kurs von 1,29 HKD um -8,51 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, zeigt sich eine Distanz von -34,18 Prozent zum GD200, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Hinsichtlich der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz lassen sich in den sozialen Medien keine wesentlichen Veränderungen im Bild der Xinyi Energy in den letzten vier Wochen feststellen. Daher ergibt sich eine Bewertung als "Neutral". Auch die Frequenz der Diskussionsbeiträge zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,15 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken zeigt sich eine neutrale Stimmungslage in den letzten Tagen, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für die Xinyi Energy eine Gesamtbewertung als "Neutral" hinsichtlich des Anleger-Sentiments.