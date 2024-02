Xinyi Automobile Glass Hong Kong-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Aktie von Xinyi Electric Storage wird derzeit von verschiedenen Analysemethoden bewertet. Nach der fundamentalen Analyse wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37,42 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Automatische Komponenten" um 18 Prozent niedriger liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein anderes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Xinyi Electric Storage-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 2,28 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,32 HKD liegt, was einer Abweichung von -42,11 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 1,8 HKD eine Abweichung von -26,67 Prozent und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wird die Stimmung für Xinyi Electric Storage als "Neutral" bewertet, da in den letzten Wochen kaum Veränderungen festgestellt wurden. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Xinyi Electric Storage im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,55 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt der Branche bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen gemischte Bewertungen für die Aktie von Xinyi Electric Storage, von "Gut" über "Schlecht" bis hin zu "Neutral". Anleger sollten daher alle Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie Entscheidungen treffen.