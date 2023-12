Xinyi Automobile Glass Hong Kong Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Aktienkurs von Xinyi Electric Storage hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") deutlich schlechter entwickelt. Mit einer Rendite von -63,52 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,77 Prozent erzielt hat, liegt Xinyi Electric Storage mit 60,75 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus einer technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Xinyi Electric Storage-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,77 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2,19 HKD, was einem Unterschied von -20,94 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 2,11 HKD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,79 Prozent). Daher wird für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating vergeben.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Xinyi Electric Storage als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 41,78 insgesamt 17 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Automatische Komponenten" (KGV: 50,35). Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzzes rund um Xinyi Electric Storage zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbilds und der Diskussionsaktivität im Netz.