Xinyi Automobile Glass Hong Kong Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder Buzz rund um die Xinyi Electric Storage-Aktie in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Eine technische Analyse zeigt, dass der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xinyi Electric Storage-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 2,59 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2 HKD liegt damit deutlich darunter (-22,78 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (2,09 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,31 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche verzeichnete Xinyi Electric Storage in den letzten 12 Monaten eine Performance von -63,52 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -6,35 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -57,17 Prozent. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,91 Prozent erzielte, lag die Aktie 57,61 Prozent darunter. Diese Unterperformance in Branchen- und Sektorenvergleich führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Xinyi Electric Storage-Aktie liegt bei 0 Prozent, was 6,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In Anbetracht dessen wird die Aktie als unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.