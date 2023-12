Xinxing Ductile Iron Pipes Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die technische Analyse der Xinxing Ductile Iron Pipes-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,14 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 3,71 CNH liegt, was einer Abweichung von -10,39 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 3,97 CNH, was einen Abstand zum aktuellen Kurs von -6,55 Prozent bedeutet, und somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich konnte die Xinxing Ductile Iron Pipes-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,89 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -8,26 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,16 Prozent im Branchenvergleich für Xinxing Ductile Iron Pipes. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von 14,16 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der Dividendenrendite konnte Xinxing Ductile Iron Pipes mit 3,23 % einen Mehrertrag in Höhe von 1,31 Prozentpunkten im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau erzielen. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Xinxing Ductile Iron Pipes-Aktie beträgt 93,33 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 71,19 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.