Xinxing Ductile Iron Pipes Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt Aufschluss darüber, wie preisgünstig sie erscheint. Wachstumsaktien weisen in der Regel ein höheres KGV auf. Xinxing Ductile Iron Pipes liegt mit einem KGV von 10,72 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau". Der genaue Abstand beträgt gegenwärtig 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche von 0, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Xinxing Ductile Iron Pipes eine Performance von 6,61 Prozent. Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Outperformance von +29,29 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -22,68 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -22,68 Prozent verzeichnete, liegt die Aktie um 29,29 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Mit einer Dividendenrendite von 3,44 Prozent liegt Xinxing Ductile Iron Pipes 1,35 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Dadurch erscheint die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Xinxing Ductile Iron Pipes mittlerweile auf 4,06 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,88 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -4,43 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit einen Stand von 3,76 CNH, was einer Distanz von +3,19 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".