Xinxing Ductile Iron Pipes Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Xinxing Ductile Iron Pipes: Analyse von Sentiment, Fundamentaldaten und Relative Strength Index

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Xinxing Ductile Iron Pipes wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Xinxing Ductile Iron Pipes in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentaldaten liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xinxing Ductile Iron Pipes mit 11,2 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Xinxing Ductile Iron Pipes mit einer Rendite von -0,55 Prozent mehr als 24 Prozent darüber. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -24,95 Prozent. Auch hier liegt Xinxing Ductile Iron Pipes mit 24,4 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Xinxing Ductile Iron Pipes wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 30,77 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,6, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Xinxing Ductile Iron Pipes-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.