Xinxing Ductile Iron Pipes Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Xinxing Ductile Iron Pipes betrachten wir den RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 61,11 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine neutrale Bewertung. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 69,51, was ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie ergibt.

In Bezug auf die Dividende weist Xinxing Ductile Iron Pipes eine Dividendenrendite von 3,23 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 1,89 Prozent liegt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine positive Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Bezüglich der fundamentalen Kennzahlen hat Xinxing Ductile Iron Pipes derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,26, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Xinxing Ductile Iron Pipes bei 3,9 CNH, was einer Abweichung von -3,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung für den kurzfristigen Zeitraum. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Abweichung vom gleitenden Durchschnitt -5,8 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung für die Aktie führt.