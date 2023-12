Xinxiang Chemical Fibre Aktie: Alles völlig egal!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Xinxiang Chemical Fiber wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, daher ergibt sich insgesamt das Gesamtergebnis "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Xinxiang Chemical Fiber von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist Xinxiang Chemical Fiber einen RSI-Wert von 64,71 auf, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25-Wert liegt bei 55, was ebenfalls zu der Einstufung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Xinxiang Chemical Fiber im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,44 Prozent erzielt, was 4,75 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.