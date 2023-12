Xinte Energy Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Aktie von Xinte Energy wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 1,06 insgesamt 98 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen", der 47,46 beträgt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Xinte Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,34 Prozentpunkte weniger als die üblichen 6,34 % bedeutet. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich "Industrie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,33 Prozent erzielt, was 32,55 Prozent unter dem Durchschnitt (-3,78 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -3,46 Prozent, und Xinte Energy liegt aktuell 32,87 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen über Xinte Energy in den sozialen Medien zeigen ein neutrales Stimmungsbild. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Xinte Energy in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.