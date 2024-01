Xinte Energy Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Xinte Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt einen Schlusskurs von 15,37 HKD erzielt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,94 HKD, was einem Unterschied von -28,82 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und hier liegt der letzte Schlusskurs (10,97 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,27 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Bereich Fundamentalanalyse hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Xinte Energy-Aktie einen Wert von 1,06 Euro. Im Vergleich mit anderen Unternehmen in der Bauindustrie, die durchschnittlich ein KGV von 47 haben, wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Xinte Energy niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen. Der Unterschied beträgt 6,34 Prozentpunkte und daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Aktienkurs von Xinte Energy hat im letzten Jahr eine Rendite von -36,33 Prozent erzielt, was 30,86 Prozent unter dem Durchschnitt im Industriesektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Bauindustrie beträgt -5,7 Prozent, und Xinte Energy liegt aktuell 30,63 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.