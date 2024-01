Xinming China Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Anleger-Stimmung für die Xinming China-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Mehrheit der Diskussionen behandelte überwiegend neutrale Themen rund um den Wert. Insgesamt lässt sich daher die Einstufung "Neutral" für die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene festhalten.

Bei der Bewertung des Sentiments und des Buzz wurde auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet berücksichtigt. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Xinming China.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xinming China-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,01 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,012 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +20 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,01 HKD über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Xinming China-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegen bei 50 Punkten und führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Damit erhält Xinming China auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.