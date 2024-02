Xinjii Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Anleger-Stimmung bei Xinji Shaxi ist derzeit neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Xinji Shaxi-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,222 HKD lag, was einem Unterschied von -7,5 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 0,24 HKD entspricht. Auf kurze Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, während sie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Xinji Shaxi zeigt an, dass die Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen darauf hin, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung bei Xinji Shaxi im Durchschnitt liegen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt spiegeln die Analysen eine neutrale Einschätzung der Xinji Shaxi-Aktie wider.