Xinjii Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) oder Relativer Stärke Index misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Xinji Shaxi bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 100 und bestätigt somit die überkaufte Situation mit einer Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse vergleicht den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Xinji Shaxi-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,24 HKD mit dem aktuellen Kurs von 0,225 HKD, was zu einer Abweichung von -6,25 Prozent führt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung. Beim Betrachten des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einem Wert von 0,23 HKD zeigt sich eine Abweichung von -2,17 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie, zeigt für die Xinji Shaxi-Aktie zuletzt eine neutrale Bewertung. Weder positiven noch negativen Ausschläge waren zu verzeichnen, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Xinji Shaxi. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder drehen und neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Xinji Shaxi wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.