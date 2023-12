Xinjiang Zhongtai Chemical Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Auswertung von Sentiment und Buzz für die Xinjiang Zhongtai Chemical-Aktie ergibt ein gemischtes Bild. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was positiv ist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings wurde das Unternehmen im letzten Monat weniger diskutiert und hat an Aufmerksamkeit verloren, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Auf fundamentaler Ebene liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xinjiang Zhongtai Chemical mit 15,99 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 0 auf. Daher wird die Aktie als weder unter- noch überbewertet angesehen und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende liegt Xinjiang Zhongtai Chemical mit einer Dividendenrendite von 1,52 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,91 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da die Differenz 0,39 Prozentpunkte beträgt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass der RSI der Xinjiang Zhongtai Chemical bei 68,75 liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 55,88, was ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau ergibt. Insgesamt ist die Gesamteinschätzung der Aktie daher "Neutral".