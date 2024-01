Xinjiang Youhao Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei setzt der RSI die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Xinjiang Youhao auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 21,33 Punkte, was darauf hindeutet, dass Xinjiang Youhao derzeit überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Xinjiang Youhao weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Xinjiang Youhao im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,11 Prozent erzielt, was 10,49 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt 0,16 Prozent, wobei Xinjiang Youhao aktuell 4,26 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt der Xinjiang Youhao-Aktie zu "Neutral"-Bewertungen führen. Der längerfristige Durchschnitt beträgt 6,61 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 6,31 CNH liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -4,54 Prozent. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,30 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Xinjiang Youhao festgestellt werden. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Xinjiang Youhao auf dieser Stufe führt.