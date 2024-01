Xinjiang Youhao Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Xinjiang Youhao diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen dominierten. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit positiven Themen rund um Xinjiang Youhao, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Xinjiang Youhao-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,61 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,25 CNH weicht um -5,45 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,26 CNH), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,16 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Xinjiang Youhao-Aktie liegt bei 44, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Xinjiang Youhao in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,11 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien in der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -0,28 Prozent gefallen sind, was zu einer Underperformance von -3,83 Prozent für Xinjiang Youhao führt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Xinjiang Youhao mit 10,57 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.