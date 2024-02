Tata Motors ADR Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Aktuell weist der RSI von Tata Motors einen Wert von 33,13 auf, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 27,72, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Gut" bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Gut" für die Aktie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung der Stimmungslage im Zusammenhang mit Tata Motors in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht rückläufig, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich konnte die Aktie von Tata Motors im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Rendite von 256,81 Prozent erzielen. Dies liegt 256,81 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter". Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt 0 Prozent, wobei Tata Motors aktuell um 256,81 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Tata Motors überwiegend negativ diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigt sich jedoch ein verstärktes Interesse der Anleger an positiven Themen, was zu einer heutigen Einschätzung der Aktie als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Tata Motors auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.