Xinjiang Yilite Industry Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Aktienkurs von Xinjiang Yilite Industry verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,85 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -10,6 Prozent, was bedeutet, dass Xinjiang Yilite Industry eine Outperformance von +0,74 Prozent erzielte. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -10,75 Prozent, und Xinjiang Yilite Industry lag 0,89 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Xinjiang Yilite Industry-Aktie laut trendfolgender Indikatoren eine gemischte Bewertung erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 24,61 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 20,99 CNH (-14,71 Prozent Abweichung im Vergleich) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 21,71 CNH zeigt hingegen nur eine geringe Abweichung (-3,32 Prozent) vom letzten Schlusskurs, wodurch eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Insgesamt wird Xinjiang Yilite Industry auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Xinjiang Yilite Industry ebenfalls als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 61,69 und der RSI25 bei 57,7, was zu einem Gesamtranking "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Aktie ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet. In den letzten Monat gab es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und auch die Diskussionsintensität blieb unverändert.

Insgesamt erhält die Xinjiang Yilite Industry-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen ein Gesamtrating von "Neutral".