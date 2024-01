Xinjiang Xinxin Mining Industry Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI für die Xinjiang Xinxin Mining Industry-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 83, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu beträgt der 25-Tage-RSI 60,98, was auf Neutralität hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung nach dem RSI.

Die Dividendenrendite von Xinjiang Xinxin Mining Industry liegt bei 19,51 Prozent, was 13,62 Prozent über dem Branchendurchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,99 HKD liegt, wohingegen der letzte Schlusskurs bei 0,75 HKD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,82 HKD über dem letzten Schlusskurs (-8,54 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Xinjiang Xinxin Mining Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,24 Prozent, was eine Underperformance von -5,94 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der Branche und des Sektors bedeutet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.