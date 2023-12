Xinjiang Xinxin Mining Industry Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Aktie der Xinjiang Xinxin Mining Industry wurde einer technischen Analyse unterzogen, die sich auf die charttechnische Entwicklung des Wertpapiers konzentrierte. Dabei wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage betrachtet, der aktuell bei 1,02 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs hingegen lag bei 0,75 HKD, was einem Unterschied von -26,47 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wurde die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,82 HKD) lag über dem letzten Schlusskurs (-8,54 Prozent), und somit erhielt die Xinjiang Xinxin Mining Industry-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende der Aktie ergab die Analyse, dass Anleger, die in die Xinjiang Xinxin Mining Industry investieren, eine Dividendenrendite von 19,51 Prozent erzielen können. Dies bedeutet einen Mehrertrag von 13,47 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wurde die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.

Eine weitere wichtige Kennzahl bei der Einschätzung von Aktien ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Hierbei wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine neutrale Einschätzung ergibt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt wurde die Xinjiang Xinxin Mining Industry-Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen indiziert. Dabei wurde festgestellt, dass der RSI bei 80 liegt, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führte. Der RSI25 hingegen bewegte sich bei 57, was als Hinweis auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation interpretiert wurde und somit eine "Neutral"-Einstufung ergab. Insgesamt wurde die Xinjiang Xinxin Mining Industry-Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.