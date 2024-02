Xinjiang Xinxin Mining Industry Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index: Wenn Sie die Dynamik eines Aktienkurses bewerten möchten, können Sie auf den prominenten Relative Strength-Index, den RSI, zurückgreifen. Dieser normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25). Der RSI für Xinjiang Xinxin Mining Industry liegt bei 36,36, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 56,52, was für 25 Tage ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität im letzten Monat zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Xinjiang Xinxin Mining Industry-Aktie ein Gesamtrating von "Neutral".

Anleger: Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Xinjiang Xinxin Mining Industry eingestellt waren. Es wurden überwiegend positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Grundlage dieser Stimmungsanalyse erhält Xinjiang Xinxin Mining Industry daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten hat Xinjiang Xinxin Mining Industry eine Performance von -1,24 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -7,77 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +6,53 Prozent für Xinjiang Xinxin Mining Industry entspricht. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -7,77 Prozent. Xinjiang Xinxin Mining Industry übertraf diesen Durchschnittswert um 6,53 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.