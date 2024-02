Xinjiang Xintai Natural Gas Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Neogen":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt und dient als Grundlage für die Bewertung von Xinjiang Xintai Natural Gas. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 23,38 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Hingegen ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Xinjiang Xintai Natural Gas. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde eine abnehmende Diskussionsstärke festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Xinjiang Xintai Natural Gas zeigt eine +2,85 Prozent Entfernung vom GD200 und einen GD50 von -3,09 Prozent. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Aktienkurses als "Neutral".

Im Branchenvergleich hat Xinjiang Xintai Natural Gas eine Performance von 47,62 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche im Durchschnitt um -9,65 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +57,27 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.