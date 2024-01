Xinjiang Torch Gas-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Xinjiang Torch Gas-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 15, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des Schlusskurses der Xinjiang Torch Gas-Aktie der letzten 200 Handelstage von 15,22 CNH zu dem aktuellen Kurs von 16,95 CNH. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Xinjiang Torch Gas besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Xinjiang Torch Gas in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 21,91 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche im Durchschnitt nur um 0,22 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +21,69 Prozent im Branchenvergleich und einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.