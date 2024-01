Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Der Aktienkurs von Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,98 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche durchschnittlich um -5,57 Prozent, was zu einer Underperformance von -1,41 Prozent für Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System führte. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -4,94 Prozent im letzten Jahr, wobei Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System um 2,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 469,34 auf, was 894 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 47,22. Dies signalisiert eine Unterbewertung der Aktie und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass das Internet Stimmungen verstärken oder verändern kann. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System wurden als neutral bewertet, da keine signifikanten Veränderungen festgestellt wurden.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite in der Maschinenbranche 6,32 Prozentpunkte weniger aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Aktie von Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System in den betrachteten Kategorien neutral bis schlecht abschneidet.