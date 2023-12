Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Aktienkurs von Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System weist in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,98 Prozent auf. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -1,7 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -5,28 Prozent für Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System führt. Der gesamte "Industrie"-Sektor verzeichnete eine Rendite von -1,87 Prozent im letzten Jahr, wobei Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System 5,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse gilt die Aktie von Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 469,34 insgesamt 853 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 49,25 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen angesprochen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Aktienkurs von Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System mit einem Kurs von 0,171 HKD derzeit -5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einschätzung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -10 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

