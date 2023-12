Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Aktie von Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System wird derzeit fundamental betrachtet als "Schlecht" eingestuft. Dies zeigt sich am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 469,34, das 848 Prozent höher als der Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Maschinenbranche liegt. Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 0,19 HKD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,15 HKD um -21,05 Prozent über diesem Wert liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt mit 0,18 HKD deutlich unter dem aktuellen Aktienkurs, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch die Aktie insgesamt auf neutraler Stufe bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt und somit eine negative Differenz von -6,28 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.