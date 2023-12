Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Maximus":

Die technische Analyse der Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 0,19 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,171 HKD, was einem Unterschied von -10 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, bei dem der letzte Schlusskurs (0,18 HKD) nah am gleitenden Durchschnitt (-5 Prozent) liegt. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System-Aktie liegt sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt eine neutrale Haltung gegenüber dem Unternehmen in den letzten zwei Wochen, ohne besonders positive oder negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie auch hier neutral eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat, ebenso wie eine unveränderte Diskussionsintensität. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating auf Basis von Sentiment und Buzz.