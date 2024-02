Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI für Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 65,91, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich hat Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,18 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Maschinen-Branche im Durchschnitt um -9,71 Prozent gefallen, was auf eine Underperformance von -8,47 Prozent im Branchenvergleich hindeutet. Im Industrie-Sektor lag die mittlere Rendite bei -7,92 Prozent, wobei Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System 10,26 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -10 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,18 HKD mit dem aktuellen Kurs (0,162 HKD) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit dem aktuellen Kurs, ergibt sich eine Abweichung von -4,71 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also für Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation System ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI, dem Branchenvergleich, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.