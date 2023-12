Xinjiang Tianye Aktie: Das sollte jeder wissen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung in Bezug auf eine Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich vermehrt über die Aktie von Xinjiang Tianye diskutiert, und dabei wurden vor allem positive Meinungen geäußert. Jedoch wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen rund um Xinjiang Tianye diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Aktivität im Netz im normalen Bereich liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung erforderlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Xinjiang Tianye derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,94 CNH, während der Kurs der Aktie bei 4,26 CNH liegt, was einer Abweichung von -13,77 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 4,5 CNH resultiert in einer Abweichung von -5,33 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Xinjiang Tianye im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,97 Prozent erzielt, was 9,7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -8,26 Prozent, wobei Xinjiang Tianye aktuell 9,7 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.