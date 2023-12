Xinjiang Tianye Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Xinjiang Tianye in den sozialen Medien, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung ("Gut") führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Xinjiang Tianye zeigt, dass die Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "überkauft" eingestuft wird, was bedeutet, dass sie momentan schlecht abschneidet.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Xinjiang Tianye-Aktie sowohl vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ab, was zu einer negativen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Xinjiang Tianye im Vergleich zur "Materialien"- und "Chemikalien"-Sektor deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Xinjiang Tianye-Aktie aufgrund der genannten Kriterien eine negative Bewertung.