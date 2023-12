Xinjiang Tianye Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

In den letzten zwei Wochen wurde Xinjiang Tianye von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion bei der Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Stimmungsebene ist die Einschätzung der Anlegerstimmung daher insgesamt "gut". Die Messung der Anlegerstimmung ergibt daher insgesamt eine "gute" Bewertung.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier von Xinjiang Tianye in den letzten 7 Tagen als überkauft eingestuft wird, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Tage ist jedoch weniger volatil und führt zu einer "neutralen" Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse des RSI somit eine "schlechte" Bewertung.

Der gleitende Durchschnittskurs der Xinjiang Tianye beläuft sich auf 4,95 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,35 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage ergibt einen Abstand von -3,55 Prozent und führt zu einer "neutralen" Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "neutral".

Bei Xinjiang Tianye konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies wird durch negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien belegt, was zu einer "schlechten" Bewertung in diesem Kriterium führt. Die Anzahl der Beiträge in Bezug auf das Unternehmen war dagegen rückläufig, was ebenfalls zu einer "schlechten" Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Xinjiang Tianye daher eine Gesamtbewertung von "schlecht" in dieser Stufe.