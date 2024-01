Xinjiang Tianye Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die technische Analyse der Xinjiang Tianye-Aktie hat in den letzten Tagen ein überverkauftes Signal ergeben. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 25, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Die erweiterte Analyse über 25 Tage (RSI25) ergibt jedoch einen neutralen Wert von 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Bewertung des RSI als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Wochen schlechter geworden ist. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Xinjiang Tianye-Aktie ein schlechtes Rating auf dieser Grundlage.

Die technische Analyse des aktuellen Aktienkurses zeigt, dass die Aktie mit einem Kurs von 4,32 CNH derzeit 11,29 Prozent unter dem GD200 (einem gleitenden Durchschnittskurs über 200 Tage) liegt, was als schlechtes Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung über 50 Tage angibt, zeigt hingegen nur eine geringe Abweichung von -2,7 Prozent, was zu einem neutralen Signal führt.

Im Branchenvergleich hat die Xinjiang Tianye-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,97 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" eine Unterperformance von 10,66 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite in der Branche "Chemikalien" liegt die Aktie um 10,66 Prozent darunter.

Insgesamt wird die Xinjiang Tianye-Aktie aufgrund dieser Analysen mit einem schlechten Rating bewertet.