Xinjiang Tianshan Cement Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Dividendenrendite von Xinjiang Tianshan Cement liegt derzeit bei 4,31 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,07 Prozent. Dies bedeutet eine Differenz von +2 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Baumaterialien"-Branche und führt dazu, dass die Aktie von Xinjiang Tianshan Cement in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Xinjiang Tianshan Cement derzeit bei 7,66 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 6,8 CNH aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -11,23 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) aktuell bei 6,61 CNH, was einer Differenz von +2,87 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet die Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Neutral".

Die Stimmung der Anleger bei Xinjiang Tianshan Cement in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 38,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 43,48 und ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral".