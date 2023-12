Xinjiang Tianshan Cement Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xinjiang Tianshan Cement liegt bei 114, was im Vergleich zum Branchenwert "Baumaterialien" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie aus Sicht fundamentaler Kriterien als neutral bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Xinjiang Tianshan Cement ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen dominierten besonders positive Themen die Diskussionen, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab, weshalb dieser Punkt als neutral bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der Durchschnittsschlusskurs der Xinjiang Tianshan Cement-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 8,18 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 6,57 CNH am Handelstag bedeutet einen Unterschied von -19,68 Prozent, weshalb die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, wodurch die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung erhält.