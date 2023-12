Xinjiang Tianrun Dairy Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Aktienkurs von Xinjiang Tianrun Dairy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,43 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt um -4,6 Prozent, was einer Underperformance von -15,83 Prozent für Xinjiang Tianrun Dairy entspricht. Der Verbrauchsgütersektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -4,98 Prozent, wobei Xinjiang Tianrun Dairy 15,45 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für Xinjiang Tianrun Dairy zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 86,01, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde für Xinjiang Tianrun Dairy. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xinjiang Tianrun Dairy liegt mit einem Wert von 21,62 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Somit erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.