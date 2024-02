Xinjiang Tianrun Dairy Aktie: Was wird das noch werden?

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings haben sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Xinjiang Tianrun Dairy unterhalten. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, kurz RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Bewertung ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Xinjiang Tianrun Dairy heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 35,64 Punkten, was darauf hindeutet, dass Xinjiang Tianrun Dairy weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt, dass Xinjiang Tianrun Dairy auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 59,16). Das Wertpapier wird daher auch für den RSI25 mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält das Xinjiang Tianrun Dairy-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17,9 liegt Xinjiang Tianrun Dairy auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 0 auf. Das bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist und eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Xinjiang Tianrun Dairy mit einer Rendite von -36,08 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Die "Nahrungsmittel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -20,41 Prozent. Auch hier liegt Xinjiang Tianrun Dairy mit 15,67 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.