Xinjiang Tianrun Dairy Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Xinjiang Tianrun Dairy hat in den letzten Jahren eine Dividendenrendite von 1,6 Prozent erzielt, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,71 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -0,11 Prozent zur Branche "Nahrungsmittel". Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse wird derzeit festgestellt, dass die Xinjiang Tianrun Dairy in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs "Schlecht" abschneidet. Der GD200 des Wertes liegt bei 15,13 CNH, während der Kurs der Aktie bei 11,58 CNH liegt, was einer Abweichung von -23,46 Prozent entspricht. Auf der Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 12,23 CNH, was einer Abweichung von -5,31 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xinjiang Tianrun Dairy bei 20,02, was ähnlich dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent ist. Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 0 auf. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Xinjiang Tianrun Dairy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,65 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -10,46 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -14,2 Prozent im Branchenvergleich. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor betrug die mittlere Rendite -10,62 Prozent im letzten Jahr, und die Xinjiang Tianrun Dairy lag 14,03 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ein "Schlecht"-Rating.