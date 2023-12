Xinjiang Tianrun Dairy Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Der Aktienkurs von Xinjiang Tianrun Dairy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,43 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt um -4,6 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -15,83 Prozent für Xinjiang Tianrun Dairy bedeutet. Auch im Verbrauchsgütersektor lag die Rendite mit -4,98 Prozent im letzten Jahr höher als bei Xinjiang Tianrun Dairy, die 15,45 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 15,53 CNH für den Schlusskurs der Xinjiang Tianrun Dairy-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,01 CNH, was einem Unterschied von -22,67 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Rahmen der Charttechnik wird der 50-Tages-Durchschnitt oft analysiert. Für diesen Wert (12,5 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Xinjiang Tianrun Dairy für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen war überwiegend positiv, aber in den letzten zwei Tagen wurden überwiegend negative Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Xinjiang Tianrun Dairy aktuell mit dem Wert 86,01 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 54, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus für den RSI die Einstufung "Schlecht".